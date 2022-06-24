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В России нашли способ сократить расходы бюджета за счет нефтяников

В ГД внесли законопроект о корректировке демпфера на бензин с учетом дисконта к Brent

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о корректировке демпфера на бензин, которая должна учитывать дисконт на российскую нефть к стоимости эталонной марки Brent, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Заявления замглавы Минфина на заседании думского комитета по бюджету и налогам цитирует Интерфакс.

Отвечая на вопрос о том, как таким способом могут быть сокращены расходы бюджета, Сазанов уточнил, что это будет зависеть от курса доллара. Замминистра находит, что сумма может составить около 100 миллиардов рублей. При этом чиновник подчеркнул, что речь идет о временной мере, которая будет действовать только с сентября по декабрь 2022 года — ситуацию со спросом на нефтепродукты из России в дальнейшем прогнозировать рано.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Он предполагает выплаты нефтяным компаниям со стороны государства в том случае, если экспортная стоимость топлива выше законодательно определяемой внутренней цены, и выплаты в бюджет с их стороны — если разница экспортной и внутренней цены отрицательная.

Согласно предложению правительства, корректировка должна приблизить индикативную экспортную цену на бензин в формуле демпфера к реальной цене на российскую продукцию в Европе. Новая формула предполагает, что из средней стоимости бензина в Европе вычитается средний за месяц дисконт в цене нефти Urals относительно Brent.

О планах скорректировать демпфер СМИ узнали в середине июня. По данным газеты «Коммерсантъ», Минфин предлагал полностью отменить механизм, однако Минэнерго вместе с нефтяными компаниями выступило против. Сокращение платежей выступало компромиссным решением.

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Платон Щукин
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