Песков ответил на вопрос о встрече Путина с главами ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь Песков заявил, что в планах Путина пока нет контактов с главами ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Нет, пока таких [планов] нет. Но при необходимости это может произойти очень оперативно», — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос журналистов.

По словам Пескова, главы российских регионов, министерства и вице-премьеры работают с республиками Донбасса. Официальный представитель Кремля напомнил, что главные цели операции России на Украине — обеспечить безопасность людей в ДНР и ЛНР и помочь им «вернуться на рельсы мирной жизни».

Ранее Песков допускал, что Путин встретится с главами ДНР и ЛНР на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По утверждению пресс-секретаря президента, на форуме возможны любые встречи, но график главы государства достаточно напряженный.