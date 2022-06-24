Бездомные собаки на глазах у российских детей съели родившегося на улице теленка

Под Североуральском бездомные собаки загрызли новорожденного теленка на глазах у детей

В Свердловской области бездомные собаки на глазах у детей съели родившегося на улице теленка. Об этом сообщается в группе «Типичный Североуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 22 июня на улице Клубной в поселке Третьем Северном под российским городом Североуральском. Корова отелилась прямо на глазах у группы детей, после чего бездомные собаки загрызли только что родившееся животное.

Фото: страница «Типичный Североуральск» во «ВКонтакте»

«Дети все перепуганы до ужаса, и никому нет до этого дела!» — сообщает автор поста.

Одна из местных жительниц описала увиденное в комментариях под публикацией: «Ужасное было зрелище... Собака как в фильме ужасов — вся морда в крови, мне было страшно, что говорить о детях».

В мае стало известно, что в Бурятии стая бездомных собак напала на семилетнего мальчика возле жилого дома. С тяжелыми травмами ребенка доставили в больницу и прооперировали.