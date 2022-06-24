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Российский посол в Китае заявил о невозможности полного отказа от доллара

Российский посол в Китае Андрей Денисов заявил о невозможности полного отказа от доллара
Посол РФ в КНР Андрей Денисов

Посол РФ в КНР Андрей Денисов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия и Китай продолжат наращивать долю расчетов в национальных валютах, но полный отказ от доллара невозможен, сказал посол России в КНР Андрей Денисов в эфире телеканала «Россия-24».

«Никто такой цели и не ставит, потому что доллар, в сущности, это инструмент, это расчетная валюта, это средство международных расчетов и международных платежей. Другое дело, что с его использованием, как показывает практика последних лет или даже месяцев, связаны определенные и весьма внушительные риски», — отметил он.

Курс доллара от TradingView

Денисов рассказал, что доля национальных валют в расчетах по товарообороту между Россией и Китаем составляет 20-25 процентов. Посол добавил, что китайские производители высокотехнологичных товаров готовы зайти на российский рынок взамен ушедших компаний, но они боятся вторичных санкций.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждаются планы наращивания доли китайских автомобилей на российском рынке. Также планируется открытие в стране индийских сетевых магазинов.

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Платон Щукин
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