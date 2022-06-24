На склонах Эльбруса в июне пройдут всероссийские горнолыжные соревнования

На курорте «Эльбрус» с 25 по 28 июня пройдут ежегодные соревнования «Приз Эльбруса»

В Кабардино-Балкарии с 25 по 28 июня пройдут всероссийские соревнования горнолыжников «Приз Эльбруса». Об этом пишет ТАСС.

Соревнования традиционно проведут на склонах Эльбруса на высокогорной трассе Гара-Баши — Мир со стартом на высоте 3847 метров. Заезды начнутся рано утром, до начала работы канатных дорог и посещения курорта другими гостями.

Спортсмены будут выступать в дисциплинах «Слалом-гигант» и «Слалом». Участие в заездах примут юноши и девушки в возрастных группах 12-13 и 14-15 лет.

Отмечается, что горнолыжный курорт «Эльбрус» ежегодно принимает крупные соревнования по горнолыжным дисциплинам, а также уже много лет является одним из ключевых центров для тренировок сборных команд России в зимних видах спорта. В прошлом сезоне за «Приз Эльбруса» боролись 187 горнолыжников из 18 регионов страны.

Ранее сообщалось, что с 20 по 26 июня на снежнике вулкана Вилючинский на Камчатке пройдут всероссийские соревнования по сноуборду. Заявлены состязания в нескольких дисциплинах: параллельный слалом гигант, сноуборд-кросс и слоуп-стайл.