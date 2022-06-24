В ЕС придумали замену полноценному членству Украины

Политолог Чихачев: политическое сообщество ЕС станет заменой полноценному членству Киева

Европейское политическое сообщество, создание которого предложил президент Франции Эммануэль Макрон, станет заменой полноценному членству Украины и Молдовы в Европейском союзе (ЕС). Так оценил идею французского лидера политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Чихачев в беседе с «Лентой.ру».

Ученый отметил, что на данный момент Европа не готова дать Киеву и Кишиневу полноценное членство — максимум статус кандидата на вступление в ЕС. «Для того чтобы как-то структурировать формат сотрудничества в вопросах политики и безопасности они будут придумывать эту новую платформу», — уточнил он.

По словам Чихачева, на данный момент трудно сказать, чем будет принципиально отличаться предложенный Макроном формат от того уровня отношений, который сейчас есть у ЕС с Украиной и Молдавией. «Макрон в основном прочерчивает самые общие параметры этого сообщества, но конкретные положения пока не ясны. Эта идея нуждается в дальнейшей проработке», — заключил он.

Ранее Макрон сообщил, что не отказывается от своей идеи создания политического сообщества ЕС со странами, не входящими в ЕС, в том числе и с теми, кто получил статус кандидатов. Он заявил, что первая встреча в рамках нового формата пройдет в Чехии.

9 мая президент Франции заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько десятилетий. Он предложил обсудить идею создания нового европейского политического сообщества, в которое мог бы вступить Киев. При этом в МИД Франции отказались признавать эту инициативу.