В Италии прошел митинг против поставок оружия Украине

В Милане прошел митинг против дискриминации российских граждан и поставок вооружений Киеву

В Милане прошел митинг против дискриминации российских граждан и поставок вооружений Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя политической организации «Единая Италия» Амедео Авондет.

По данным агентства, демонстрации прошли около театра «Ла Скала». В ней поучаствовали десятки человек, они принесли на акцию российские флаги и символику некоторых политических организаций. Отмечается, что в митинга участвовали в том числе российские граждане.