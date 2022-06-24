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В Италии прошел митинг против поставок оружия Украине

В Милане прошел митинг против дискриминации российских граждан и поставок вооружений Киеву

Фото: Shutterstock

В Милане прошел митинг против дискриминации российских граждан и поставок вооружений Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя политической организации «Единая Италия» Амедео Авондет.

По данным агентства, демонстрации прошли около театра «Ла Скала». В ней поучаствовали десятки человек, они принесли на акцию российские флаги и символику некоторых политических организаций. Отмечается, что в митинга участвовали в том числе российские граждане.

Виктория Кондратьева
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