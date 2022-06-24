Стилистка назвала самого стильного политика России

Стилистка Горбунова назвала главу МИД Сергея Лаврова самым стильным политиком России

Стилистка Ирина Горбунова назвала самого стильного политика России. Рассуждениями на эту тему она поделилась с редакторами NEWS.ru.

Известно, что на одном из мероприятий Московской недели моды байер оценила наряды российских знаменитостей и в ходе разговора отметила вкус министра иностранных дел Сергея Лаврова. «Лавров — красавчик. Всегда очень стильно выглядит: очки, украшения, костюмы. Я не знаю, кто его одевает, но он очень выделяется среди политиков-мужчин», — считает она.

Московская неделя моды проходит с 20 по 26 июня на более чем 30 городских площадках, в числе которых ВДНХ, Новый Манеж, Тверская площадь и парк «Зарядье». В рамках события свои коллекции представят популярные отечественные бренды, такие как Slava Zaitsev, Valentin Yudashkin, Akhmadullina, Julia Dalakian, Victoria Andreyanova, Arctic Explorer Russian North, Ianis Chamalidy, Masterpeace и другие. Дебютные показы проведут Studio 29, Loom by Rodina, Дима Магний.

В октябре 2021 года один из участников Всемирного конгресса российских соотечественников из Израиля подарил Сергею Лаврову расшитый золотом бархатный халат. Речь идет о национальном костюме черного цвета, расшитом золотом. «И вам, который столько делает для сотрудничества и мира во всем мире, как маршалу соотечественников — подарок», — сказал посетитель конгресса и вручил главе МИД сувенир.