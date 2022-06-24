В ЛНР оценили планы Зеленского уволить главу СБУ

Посол ЛНР в России Мирошник прокомментировал планы Зеленского уволить главу СБУ Баканова

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник оценил планы президента Украины Владимира Зеленского уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом он написал в Telegram.

«Зеленский намерен сливать уже совсем "своих своих". Такой балласт непрофессионалов страна не выдержит. Нести чушь хватит его одного», — прокомментировал он информацию о возможном увольнении Баканова.

Ранее о планах украинского президента отправить в отставку главу СБУ сообщило издание Politico. По информации источников издания, Зеленский хочет пойти на такой шаг из-за непрофессионализма Баканова, а также в связи с тем, что некоторые сотрудники СБУ высокого ранга покинули свои посты после начала спецоперации.