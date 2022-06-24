Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР оценили планы Зеленского уволить главу СБУ

Посол ЛНР в России Мирошник прокомментировал планы Зеленского уволить главу СБУ Баканова
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник оценил планы президента Украины Владимира Зеленского уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом он написал в Telegram.

«Зеленский намерен сливать уже совсем "своих своих". Такой балласт непрофессионалов страна не выдержит. Нести чушь хватит его одного», — прокомментировал он информацию о возможном увольнении Баканова.

Ранее о планах украинского президента отправить в отставку главу СБУ сообщило издание Politico. По информации источников издания, Зеленский хочет пойти на такой шаг из-за непрофессионализма Баканова, а также в связи с тем, что некоторые сотрудники СБУ высокого ранга покинули свои посты после начала спецоперации.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Момент крушения Ил-76 в Рязани попал на видео
В России оценили «успехи» западных гаубиц на Украине
Украинские власти сообщили об отступлении ВСУ из Северодонецка
Россияне разуверились в возможности погасить кредиты
Четверых россиян осудят за изнасилование и убийство друга
Россиянам назвали запрещенные для хранения в колясочных вещи
Минобороны назвало причину крушения Ил-76 в Рязани
В ЛНР оценили планы Зеленского уволить главу СБУ
НАСА заявило о завершении стендовых испытаний ракеты для лунной программы США
В ЛНР заявили о попытке ВСУ атаковать администрацию главы республики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.