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Мужчина переоделся в женщину ради посещения фестиваля по чужому билету

Неизвестный мужчина надел парик и платье ради посещения фестиваля по женскому билету

Кадр: @LoriHartx

Мужчина переоделся в женщину ради посещения музыкального события по чужому билету. На него обратила внимание пользовательница Twitter с ником @LoriHartx.

В опубликованном видео неизвестный просит автора ролика составить ему компанию при входе на музыкальный фестиваль «Гластонбери», который проводится с 1970 года недалеко от города Гластонбери, Великобритания. На кадрах видно, что он одет в платье, парик с длинными волосами, соломенную шляпу и черные солнцезащитные очки. «Я плачу! Он попросил меня пройти с ним, потому что у него женский билет», — подписала ролик девушка.

Юзерша также пояснила, что свой внешний внешний вид мужчина объяснил желанием обмануть охрану. Согласно правилам, посетители «Гластонбери» должны предъявлять билеты с личными фотографиями.

Удалось ли молодому человеку в итоге попасть на мероприятие, пользовательница Twitter не сообщила.

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Ролик набрал более 162 тысячи просмотров. Другие юзеры были удивлены изобретательностью героя ролика. «Я хочу увидеть изображение на билете, чтобы найти сходство», «Пожалуй, лучшая маскировка, которую я когда-либо видел», «Выдающиеся усилия», — высказались они.

В ноябре 2021 года знаменитые мужчины посетили международную премию MTV European Music Awards (MTV EMA) в традиционно женской одежде и привлекли внимание фотографов. Так, например, манекенщик агентства Next Уильям Эрнулт появился на красной ковровой дорожке в наряде черного цвета, который состоял из лонгслива, вельветового пиджака, плиссированной юбки длины миди из кожи и грубых ботинок.

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Дарья Шляпужникова
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