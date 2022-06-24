Мужчина переоделся в женщину ради посещения фестиваля по чужому билету

Неизвестный мужчина надел парик и платье ради посещения фестиваля по женскому билету

Мужчина переоделся в женщину ради посещения музыкального события по чужому билету. На него обратила внимание пользовательница Twitter с ником @LoriHartx.

В опубликованном видео неизвестный просит автора ролика составить ему компанию при входе на музыкальный фестиваль «Гластонбери», который проводится с 1970 года недалеко от города Гластонбери, Великобритания. На кадрах видно, что он одет в платье, парик с длинными волосами, соломенную шляпу и черные солнцезащитные очки. «Я плачу! Он попросил меня пройти с ним, потому что у него женский билет», — подписала ролик девушка.

Юзерша также пояснила, что свой внешний внешний вид мужчина объяснил желанием обмануть охрану. Согласно правилам, посетители «Гластонбери» должны предъявлять билеты с личными фотографиями.

Удалось ли молодому человеку в итоге попасть на мероприятие, пользовательница Twitter не сообщила.

Ролик набрал более 162 тысячи просмотров. Другие юзеры были удивлены изобретательностью героя ролика. «Я хочу увидеть изображение на билете, чтобы найти сходство», «Пожалуй, лучшая маскировка, которую я когда-либо видел», «Выдающиеся усилия», — высказались они.

В ноябре 2021 года знаменитые мужчины посетили международную премию MTV European Music Awards (MTV EMA) в традиционно женской одежде и привлекли внимание фотографов. Так, например, манекенщик агентства Next Уильям Эрнулт появился на красной ковровой дорожке в наряде черного цвета, который состоял из лонгслива, вельветового пиджака, плиссированной юбки длины миди из кожи и грубых ботинок.