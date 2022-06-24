Женщина отбилась от проникшего в ее дом медведя

KOVR: медведь пробрался в дом жительницы США и напал на нее

В США медведь пробрался в дом женщины, которая по невнимательности оставила дверь открытой. Об этом сообщает KOVR.

Инцидент произошел днем 16 июня в городе Норт-Лейк-Тахо, штат Калифорния. Как рассказали в офисе шерифа округа Пласер, местная жительница отправилась вынести мусор и не закрыла за собой входную дверь дома. Пока женщина шла с мешками до баков, в помещение успел проникнуть медведь.

Вернувшись домой, американка столкнулась со зверем лицом к лицу. Медведь сразу же напал на нее, ударил лапой по голове и повалил на пол. Тем не менее, женщине удалось отбиться от агрессивного животного и позвонить в службу спасения.

Прибывшие полицейские обнаружили медведя на дереве недалеко от места нападения и вызвали сотрудников Департамента охраны рыбных ресурсов и диких животных Калифорнии. Специалистам организации удалось поймать агрессивного зверя.

О состоянии пострадавшей не сообщается, однако в полицейском отчете говорится, что на ее лице осталось несколько царапин. Власти округа призвали жителей быть бдительными и не оставлять двери домов открытыми даже на несколько минут.

Ранее сообщалось, что житель США спас жену и дочь от забравшегося в палатку медведя. Инцидент произошел в кемпинге на территории национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс.