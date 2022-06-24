Таксист-мигрант ночью изнасиловал россиянку в салоне автомобиля

В Петербурге таксист-мигрант ночью изнасиловал 30-летнюю женщину в салоне автомобиля

В Санкт-Петербурге таксист-мигрант изнасиловал 30-летнюю россиянку. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям издания, женщина вызвала такси в ночь на 23 июня, после чего водитель надругался над ней в салоне автомобиля. Отмечается, что в момент совершения преступления потерпевшая была пьяна и не запомнила приметы насильника.

В четверг ее госпитализировали из квартиры в Металлострое, медики диагностировали у нее ушиб половых органов. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мигрант попытался изнасиловать российскую школьницу в торговом центре.

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