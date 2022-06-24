Богатейшие криптомиллиардеры мира перестали быть миллиардерами
За три месяца обвала рынка криптовалют 11 богатейших миллиардеров, которые приобрели состояние на цифровой валюте, потеряли 61,4 миллиарда долларов, подсчитал американский Forbes. Четверо из них лишились своего статуса.
В июне 2022 года строчку в рейтинге самых богатых криптомиллиардеров мира возглавил сооснователь криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, состояние которого с марта снизилось на 4 миллиарда долларов (216 миллиардов рублей) до 20 (1,08 триллиона рублей). Он опередил основателя биржи Binance Чанпэна Чжао, потерявшего 46,3 миллиарда долларов (2,5 триллиона рублей), теперь его состояние оценивается в 18,7 миллиарда (1,009 триллиона рублей).
Несмотря на то, что предприниматели потеряли огромные суммы во время обвала крипторынка, некоторые из них по-прежнему верят в будущее криптовалюты. Оказавшийся на последнем месте в рейтинге из семи криптомиллиардеров венчурный инвестор Тим Дрейпер все еще настаивает, что биткоин к концу 2022 года или к началу 2023 года достигнет колоссальных 250 тысяч долларов (13,5 миллиона рублей). В январе 2022 года биткоин стоил около 41 тысячи долларов (2,2 миллиона рублей), сейчас — почти 20 тысяч (1,08 миллиона рублей).
Резкое падение рынка бывший президент криптобиржи Coinbase Фред Эрсам объясняет не более чем болезнью роста. «Одна вещь, которую большинство людей не понимают в полной мере: требуются годы, а часто и десятилетия, чтобы перейти от нового технологического прорыва на уровне инфраструктуры (например, криптографии) к динамичной экосистеме основных приложений», — отметил он.
От обвала рынка также пострадали богатейшие люди мира. С начала года владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и создатель Microsoft Билл Гейтс потеряли с начала 2022 года 115 миллиардов долларов (по состоянию на 24 июня — 6,2 триллиона рублей). Миллиардеры занимают первую, вторую и четвертую строчку рейтинге, соответственно.
В стороне не остались и российские миллиардеры. Общее состояние богатейших миллиардеров России резко упало с начала 2022 года — к 1 июня предприниматели потеряли в целом 41,48 миллиарда долларов (по состоянию на 24 июня — 2,2 триллиона рублей). Больше всего пострадали совладельцы «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон, состояние которых сократилось на 7,06 и 6,65 миллиарда долларов соответственно.