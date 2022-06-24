Богатейшие криптомиллиардеры мира перестали быть миллиардерами

Forbes: за три месяца 11 богатейших криптомиллиардеров мира потеряли $61,4 миллиарда

За три месяца обвала рынка криптовалют 11 богатейших миллиардеров, которые приобрели состояние на цифровой валюте, потеряли 61,4 миллиарда долларов, подсчитал американский Forbes. Четверо из них лишились своего статуса.

В июне 2022 года строчку в рейтинге самых богатых криптомиллиардеров мира возглавил сооснователь криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, состояние которого с марта снизилось на 4 миллиарда долларов (216 миллиардов рублей) до 20 (1,08 триллиона рублей). Он опередил основателя биржи Binance Чанпэна Чжао, потерявшего 46,3 миллиарда долларов (2,5 триллиона рублей), теперь его состояние оценивается в 18,7 миллиарда (1,009 триллиона рублей).

Несмотря на то, что предприниматели потеряли огромные суммы во время обвала крипторынка, некоторые из них по-прежнему верят в будущее криптовалюты. Оказавшийся на последнем месте в рейтинге из семи криптомиллиардеров венчурный инвестор Тим Дрейпер все еще настаивает, что биткоин к концу 2022 года или к началу 2023 года достигнет колоссальных 250 тысяч долларов (13,5 миллиона рублей). В январе 2022 года биткоин стоил около 41 тысячи долларов (2,2 миллиона рублей), сейчас — почти 20 тысяч (1,08 миллиона рублей).

Резкое падение рынка бывший президент криптобиржи Coinbase Фред Эрсам объясняет не более чем болезнью роста. «Одна вещь, которую большинство людей не понимают в полной мере: требуются годы, а часто и десятилетия, чтобы перейти от нового технологического прорыва на уровне инфраструктуры (например, криптографии) к динамичной экосистеме основных приложений», — отметил он.

От обвала рынка также пострадали богатейшие люди мира. С начала года владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и создатель Microsoft Билл Гейтс потеряли с начала 2022 года 115 миллиардов долларов (по состоянию на 24 июня — 6,2 триллиона рублей). Миллиардеры занимают первую, вторую и четвертую строчку рейтинге, соответственно.

В стороне не остались и российские миллиардеры. Общее состояние богатейших миллиардеров России резко упало с начала 2022 года — к 1 июня предприниматели потеряли в целом 41,48 миллиарда долларов (по состоянию на 24 июня — 2,2 триллиона рублей). Больше всего пострадали совладельцы «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон, состояние которых сократилось на 7,06 и 6,65 миллиарда долларов соответственно.