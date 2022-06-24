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Россиянам объяснили необходимость лишать прав водителей с рядом заболеваний

Автоэксперт Шкуматов: доступ ГИБДД к базе данных водителей позволит лишать прав наркоманов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Доступ ГИБДД к базе данных о здоровье водителей позволит лишать прав водителей с рядом заболеваний. Такое объяснение озвучил член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов, его слова приводят «Известия».

«У нас действительно несколько миллионов человек официально стоят на учетах в нарко- и психдиспансерах. При этом многие из них имеют водительское удостоверение. Сейчас, поскольку такие данные являются врачебной тайной, никто, кроме прокуратуры, не имеет доступа к ним», — сказал автоэксперт.

По его словам, проверки прокуратуры и лишение прав через суд людей с соответствующими диагнозами — долгая и трудоемкая работа. Поэтому граждане с наркоманией и алкоголизмом имеют водительское удостоверение.

Он уточнил, что законопроект о внесении изменений в статьи 23 и 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и статью 10 Федерального закона «О персональных данных» предусматривает передачу ГИБДД информации о том, что водителю запрещено управлять автомобилем по медицинским показателям. При этом диагноз разглашаться не будет.

Ранее стало известно, что в России с 1 июля заработает онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения (ПДД). Предполагается, что онлайн-база даст ГИБДД возможность проверять водителей на наличие нарушений ПДД и лишение водительских прав.

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Никита Абрамов
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