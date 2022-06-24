Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к скорой помощи

Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к врачам, спасавшим певца

Представитель Юрия Шатунова заявил об отсутствии претензий к врачам и работникам скорой помощи, спасавшим певца. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы никаких претензий ни к скорым, ни к врачам не имеем», — заявил Аркадий Кудряшов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что диспетчер отказалась отправлять бригаду скорой помощи на вызов к Шатунову. По словам источника «Известий», друзья певца позвонили в скорую и сказали, что «у человека плохо с сердцем», на что диспетчер ответила, что машин нет, фактически отказав в выезде бригады.

В Московской областной станции скорой медицинской помощи информацию позднее опровергли. Там заявили, что изначально друзья Шатунова хотели сами отвезти певца в больницу. Диспетчер, разговаривавший с ними по телефону, предложил оформить вызов медиков.

О смерти певца стало известно 23 июня. Причиной смерти назван обширный инфаркт. Похороны певца состоятся 26 июня на Троекуровском кладбище.