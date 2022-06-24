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Друг Шатунова рассказал о состоянии певца перед смертью

Экс-солист «Ласкового мая» Шишкин рассказал о состоянии Юрия Шатунова перед смертью
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova / Russian Look / Global Look Press

Бывший солист группы «Ласковый май» и друг Юрия Шатунова Андрей Шишкин рассказал о состоянии певца перед смертью в беседе с изданием URA.RU.

По словам Шишкина, он собирался встретиться с Шатуновым два дня назад. «Видно было, что он очень сильно утомлен. Конечно, наверняка, внутри все прогрессировало. Безусловно, нервничал из-за последних событий с Разиным и не до конца оправился после болезни», — пояснил он.

Как сообщил экс-солист «Ласкового мая», зимой певец заболел на нервной почве, после чего прошел курс реабилитации. «Он отдавался всем концертам с душой. Три часа полностью выкладывался: пел, разговаривал, шутил, то есть на все 100 процентов отрабатывал свое громкое имя», — поделился Шишкин. По его мнению, причиной плохого состояния Шатунова стало переутомление и недостаточное обследование.

Юрий Шатунов скончался в Москве 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Похороны певца пройдут 26 июня на Троекуровском кладбище.

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Марина Совина
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