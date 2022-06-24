Европе предложили решение по газу для спасения от тяжелой зимы

Власти Бельгии предложили ввести в ЕС потолок цен на газ в преддверии тяжелой зимы

Власти Бельгии предложили ввести в Евросоюзе потолок цен на газ и координировать закупки между странами. С такой инициативой выступил премьер-министр страны Александр Де Кроо, передает ТАСС. Решение направлено на спасение населения в преддверии зимы в условиях сокращении поставок топлива в регион.

«Следующая зима будет тяжелой. Мы должны проявлять солидарность. Бельгия предлагает ввести в ЕС потолок цен на газ, также мы предлагаем создать блок стран для координации наших закупок, чтобы снизить цены», — рассказал он. Премьер добавил, что Еврокомиссия должна внести предложения по организации поставок, поскольку ситуация с сокращением объемов российского газа, идущего в Германию по «Северному потоку», вызывает серьезное беспокойство в союзе. Особенно в преддверии начала отопительного сезона, добавил Де Кроо.

Снижение поставок газа из России в Европу имеет несколько причин. Во-первых, ряд европейских стран отказался оплачивать импортированное топливо в рублях, согласно новому требованию России. Кроме того, на уменьшение объемов поставляемого в Европу газа повлияла ситуация вокруг «Северного потока». Компания «Газпром» заявила, что газоперекачивающие агрегаты бренда Siemens находятся в ремонте и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций Канады. На этом фоне суточная производительность трубопровода с 16 июня сократилась на 40 процентов, до 67 миллионов кубометров в сутки.

С сокращением поставок газа из России столкнулось около 12 стран Европы. Некоторые из них уже заявили о введении особого режима чрезвычайной ситуации в стране на фоне приближающегося газового кризиса. Так, 23 июня министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил о дефиците газа, объявив о начале второй из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису.