Тысячи американцев вышли на протест из-за закона об абортах

Тысячи человек вышла на протест к зданию Верховного суда США из-за решения по абортам

Тысячи человек пришли к зданию Верховного суда США в центре Вашингтона в знак протеста против отмены федеральных гарантий прав на аборты. Об этом сообщает ТАСС.

Несогласные вышли сразу после вынесения судом соответствующего решения. Возле здания суда дежурят усиленные наряды полиции, некоторые улицы перекрыты. Акция проходит мирно, информации о каких-либо ЧП нет.

Большинство протестующих — женщины, однако мужчин тоже достаточно много. Американцы призывают не лишать женщин права выбора в вопросе рождения ребенка. Кроме того, некоторые из собравшихся требуют реформы судебной системы страны, призывают законодателей принять федеральный закон о праве на аборты, а сограждан — голосовать на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс против республиканцев, обычно выступающих против абортов.

Ранее Верховный суд США вынес постановление по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. В дальнейшем право на аборт будет определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал это решение ударом по свободам граждан и отказом от доктрины судебного прецедента. Активисты возмущены таким решением, поскольку почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, а другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

В 1973 году Верховный суд США решил, что государство не может препятствовать женщине совершить аборт, пока плод не стал жизнеспособным. Решение было принято после обращения Джейн Роу, которая заявила, что подверглась изнасилованию. Тогда в Техасе, где она жила, аборты были запрещены. Ответчиком выступил окружной прокурор Генри Уэйд. Решение суда по этому делу стало одним из наиболее политически значимых в Соединенных Штатах.