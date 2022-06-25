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Кадыров заявил об освобождении всех мирных жителей с «Азота»

Глава Чечни Кадыров заявил, что с «Азота» вывели всех мирных жителей

Фото: Marko Djurica / Reuters

С предприятия Азот, которое находится в Северодонецке, освободили всех мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он уточнил, что вся территория к востоку от реки Северный Донец находится под контролем Вооруженных сил России и союзников. На этих территориях находится промышленная зона Северодонецка, включая завод «Азот».

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«Из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита», — пишет Кадыров.

Также под контроль союзнических сил перешли аэропорт Северодонецк и селение Боровское, добавил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров показал видеозапись с украинским военным, который перешел на сторону России и передал бойцам вооружение и боеприпасы. Глава Чечни рассказал, что украинец отказался выполнять приказы своего командования.

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Никита Абрамов
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