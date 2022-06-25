Кадыров заявил об освобождении всех мирных жителей с «Азота»
С предприятия Азот, которое находится в Северодонецке, освободили всех мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он уточнил, что вся территория к востоку от реки Северный Донец находится под контролем Вооруженных сил России и союзников. На этих территориях находится промышленная зона Северодонецка, включая завод «Азот».
«Из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита», — пишет Кадыров.
Также под контроль союзнических сил перешли аэропорт Северодонецк и селение Боровское, добавил глава Чечни.
Ранее Рамзан Кадыров показал видеозапись с украинским военным, который перешел на сторону России и передал бойцам вооружение и боеприпасы. Глава Чечни рассказал, что украинец отказался выполнять приказы своего командования.