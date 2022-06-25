На Украине разоблачили схему продажи ВСУ некачественных бронежилетов

Прокуратура Украины разоблачила схему жителя Киева по продаже некачественных бронежилетов

Украинские правоохранители разоблачили схему сбыта некачественных бронежилетов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора страны.

В мошенничестве заподозрили жителя Киева, который организовал продажу некачественных бронежилетов, в том числе представителям волонтерских организаций, которые занимаются помощью ВСУ. В сбыте ему помогали еще несколько граждан Украины — продукцию они рекламировали через социальные сети и мессенджеры.

«В действительности элементы защиты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, не соответствующих заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от обломков», — говорится в сообщении.

За каждый бронежилет лица получали от 10 до 16 тысяч гривен (18–29 тысяч рублей). Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности.

Ранее в июне военный корреспондент Александр Коц сообщил о том, что несколько торговых площадок в даркнете выставили на продажу военное оружие, предположительно поступившее из западных стран для поддержки украинской армии. Поставщики предлагали винтовки, гранаты и бронежилеты по цене от 1100 до 3600 долларов, обещая доставку по территории Украины.