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На Украине разоблачили схему продажи ВСУ некачественных бронежилетов

Прокуратура Украины разоблачила схему жителя Киева по продаже некачественных бронежилетов

Фото: Nacho Doce / Reuters

Украинские правоохранители разоблачили схему сбыта некачественных бронежилетов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора страны.

В мошенничестве заподозрили жителя Киева, который организовал продажу некачественных бронежилетов, в том числе представителям волонтерских организаций, которые занимаются помощью ВСУ. В сбыте ему помогали еще несколько граждан Украины — продукцию они рекламировали через социальные сети и мессенджеры.

«В действительности элементы защиты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, не соответствующих заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от обломков», — говорится в сообщении.

За каждый бронежилет лица получали от 10 до 16 тысяч гривен (18–29 тысяч рублей). Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности.

Ранее в июне военный корреспондент Александр Коц сообщил о том, что несколько торговых площадок в даркнете выставили на продажу военное оружие, предположительно поступившее из западных стран для поддержки украинской армии. Поставщики предлагали винтовки, гранаты и бронежилеты по цене от 1100 до 3600 долларов, обещая доставку по территории Украины.

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Дарья Рыбак
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