Chevron продаст свою штаб-квартиру

WSJ: Chevron продаст штаб-квартиру в Калифорнии, предлагает сотрудникам переехать в Техас

Американская нефтегазовая компания Chevron планирует продать свою нынешнюю штаб-квартиру в штате Калифорния. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, Chevron покинет свою штаб-квартиру, расположенную на территории комплекса Chevron Park в городе Сан-Рамон, но продолжит базироваться в Калифорнии.

Отмечается, что компания ищет помещение меньшей площадью для аренды в Сан-Рамоне. Из нынешней штаб-квартиры Chevron планирует переехать в конце 2023 года.

Кроме того, пишет WSJ, Chevron предлагает некоторым сотрудникам переехать в офис компании в городе Хьюстон, штат Техас. Им также предлагается покрыть расходы, связанные с переездом. Отмечается, что сейчас в хьюстонском офисе работают 6000 человек — это примерно в три раза больше, чем в штаб-квартире в Калифорнии.

Ранее представители «Яндекса» опровергли слухи о переносе штаб-квартиры в Израиль. По их словам, компания не планирует релоцировать ее из Москвы или перевозить команду из России.