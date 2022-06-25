На Западе признали невозможность изолировать Россию от мира

FT: Запад не способен изолировать Россию от мира, несмотря на украинский кризис

Британский обозреватель Эдвард Люс заявил, что на Западе узнали «раздражающую» правду о России. Об этом он написал в своей статье для Financial Times (FT).

По его словам, американские власти занимаются самообманом, когда говорят о глобальном единстве стран в вопросе противостояния с Москвой. Однако Запад не способен изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение кризиса на Украине, пишет он.

Журналист добавил, что с конца февраля Соединенные Штаты и Евросоюз ввели против России многочисленные санкции и попытались подвергнуть остракизму, однако их план провалился, так как остальные государства отказались примкнуть к американской коалиции.

Запад — это не весь мир. Удивительно, что приходится озвучивать такие простые истины. Большая часть незападных стран жаждет стратегической автономии Эдвард Люс обозреватель

По его словам, тот факт, что США и Евросоюз считают украинский кризис экзистенциальным вызовом, не нравится другим странам, а стремление Запада разорвать связи с Россией наталкивается на геополитические препятствия.

Противоположный эффект от санкций

Ранее авторы немецкого издания Die Welt пожаловались на то, что попытки изолировать за проведение специальной военной операции Россию и ее президента Владимира Путина провалились. Отмечается, что эффект от введенных антироссийских санкций оказался совершенно не таким, каким его представляли себе лидеры западных стран.

Стратегия Запада направлена ​​на международную изоляцию президента России Владимира Путина. Но это не работает: Путин не одинок

Die Welt

Твердые намерения поддержать США и ЕС продемонстрировали всего пять стран — Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия, отметили журналисты. Обозреватели из Германии пояснили, что остальные «незападные» государства не изъявили большого желания принимать участия в их политических играх.

Также Welt добавило, что Саудовская Аравия и ОАЭ решили сохранять нейтралитет, однако, при этом они не совершают каких-либо действий для увеличения добычи нефти и замедления повышения цен на «черное золото» на мировых рынках.

У российского президента, которому удалось установить новые сферы влияния, оказалось гораздо больше сторонников, чем рассчитывал Запад, резюмирует газета.

Рекордсмен по числу ограничений

Москва уже обогнала все страны по количеству введенных против нее санкций. Так, число рестрикций, введенных после начала спецоперации 24 февраля, уже в два раза превышает число мер против Ирана.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в скором времени россияне ощутят эффект от санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, в повседневной жизни. Так, рестрикции уже оказывают серьезное влияние на российскую экономику, уверен политик.

Санкции уже имеют драматический эффект на экономику России и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру Энтони Блинкен госсекретарь США

Несмотря на антироссийский вектор политики США, Блинкен отметил, что не хочет, чтобы санкции приносили россиянам страдания.

Когда давление на Россию снизится?

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя предстоящее участие главы МИД России Сергея Лаврова во встрече глав МИД G20 в Индонезии, заявил, что у США существуют планы не снижать давление на Россию до конца специальной военной операции на Украине.

Соединенные Штаты не планируют снижать давление на Кремль Нед Прайс руководитель пресс-службы Госдепартамента

Прайс добавил, что США ожидают обсуждения украинского кризиса в рамках будущих мероприятий в формате G20. Он добавил, что детали работы главы американской дипломатии на этом форуме Госдепартамент объявит позднее.

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