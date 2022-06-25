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Владельцам газовых плит в России напомнили о штрафах

«Прайм»: юрист Эшпулатов напомнил о штрафах за нарушения для владельцев газовых плит

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов в беседе с агентством «Прайм» напомнил россиянам, владеющим газовыми плитами о штрафах за нарушение установленных законодательством норм, направленных на обеспечение безопасности.

Так, в случае, если владелец газового оборудования не заключат договор на техническое обслуживание газовой плиты, он получит предупреждение и будет оштрафован на сумму до двух тысяч рублей, а за отсутствие договора и после предупреждения предполагается новый штраф — до пяти тысяч рублей, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП).

Эшпулатов предупредил, что за отказ пустить газовщиков для проверки и техобслуживания газового оборудования может грозить штраф от одной до двух тысяч рублей.

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В свою очередь проверяющие должны предупреждать о своем приходе заранее. Кроме того, застройщики квартир, по словам юриста, определяют место газовых приборов так, чтобы их использование было безопасным, поэтому передвигать плиту, колонки и счетчики самовольно в квартире нельзя. Для этого необходимо получить разрешение газовой службы и местной администрации. Без него владельца могут оштрафовать на сумму от 2 до 2,5 тысяч рублей. Самый большой штраф (от 10 до 15 тысяч рублей положен за самовольное подключение газового оборудования.

Ранее в Госжилинспекции Московской области раскрыли правила перепланировки газифицированных квартир. Владельцы квартир с газом должны утвердить план переустройства у газовой службы и в органах местного самоуправления. Среди правил также указан запрет скрывать газовые трубы за коробами или стенами — к оборудованию должен быть свободный доступ. Жильцы также не могут самостоятельно менять схемы вентиляции и конструкцию оборудования. В том случае, если в квартире прошла перепланировка, ее необходимо узаконить — подать заявку в профильную организацию и местную администрацию.

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Марина Совина
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