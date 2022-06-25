ВОЗ назвала число выявленных в мире случаев гепатита неизвестного происхождения

ВОЗ: на 22 июня выявлено 920 предполагаемых случаев гепатита неизвестного происхождения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила сообщения о выявленных у детей в мире 920 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения. Такое число названо в опубликованном пресс-релизе на сайте ВОЗ.

Речь идет о заболевании, обнаруженном, по состоянию на 22 июня, в 33 странах. Со времени публикации 27 мая предыдущего информационного бюллетеня по этой болезни в ВОЗ пришли сведения о 270 новых вероятных случаях заболевания. Операции по трансплантации органов потребовались 45 детям, 18 заболевших умерли.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии в России случаев заражения гепатитом неизвестной этиологии. Она подчеркнула, что в последние три месяца заболеваемость по всем гепатитам снижается, а каждый случай находится «под прицелом».

Также Попова удивилась отсутствию данных о происхождении гепатита неизвестного типа у детей за рубежом. По мнению главы Роспотребнадзора, «при сегодняшних технологических и технических возможностях» уже можно было бы узнать причину.

Медики Европы и США зафиксировали вспышку вируса, который поражает печень детей и вызывает у них тяжелый гепатит. О первых случаях инфекции британские врачи сообщили в январе 2022 года.

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