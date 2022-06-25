Кулеба призвал ФРГ и другие страны ускорить поставки тяжелых вооружений Киеву

Кулеба призвал страны Запада ускорить поставки тяжелых вооружений Киеву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал властей ФРГ и других стран Запада ускорить поставки тяжелых вооружений Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат заявил, что стране крайне необходимы реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерийские установки калибра 155 мм. «Каждая деталь укрепляет нас и позволяет нам приблизиться к тому дню, когда мы добьемся мира для себя и всей Европы», — считает он.

По словам Кулебы, боеприпасы советского калибра на Украине заканчиваются, однако в то же время запасы боеприпасов натовского калибра быстро увеличиваются. По этой причине стране требуется больше систем для их применения. «Украине требуется гораздо больше такого оружия и как можно скорее», — уточнил министр.

В заключение он признал, что Россия имеет преимущество в артиллерии. «Они используют его в полной мере, но это их единственное преимущество», — пояснил Кулеба.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада имеют неофициальную договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности штурмовые самолеты и танки. «Это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией», — отметил он.