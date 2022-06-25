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Российские системы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник

Системы ПВО России за сутки уничтожили 21 беспилотник на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 21 беспилотник на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Он уточнил, что средства ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в различных районах, в том числе в окрестностях поселка Молодежное в Херсонской области, а также около острова Змеиный.

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По словам Конашенкова, в районе поселка Молодежное системы ПВО перехватили украинскую баллистическую ракету «Точка-У», а также 16 реактивных снарядов системы залпового огня в районе населенных пунктов Бражковка, Глинское, Долгенькое Харьковской области, Авдеевка Донецкой народной республики и около острова Змеиный.

Ранее сообщалось, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня. Кроме того, в результате ударов было уничтожено свыше 650 бойцов Вооруженных сил Украины.

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Никита Абрамов
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