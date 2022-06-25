Российские системы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник

Системы ПВО России за сутки уничтожили 21 беспилотник на Украине

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 21 беспилотник на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Он уточнил, что средства ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в различных районах, в том числе в окрестностях поселка Молодежное в Херсонской области, а также около острова Змеиный.

По словам Конашенкова, в районе поселка Молодежное системы ПВО перехватили украинскую баллистическую ракету «Точка-У», а также 16 реактивных снарядов системы залпового огня в районе населенных пунктов Бражковка, Глинское, Долгенькое Харьковской области, Авдеевка Донецкой народной республики и около острова Змеиный.

Ранее сообщалось, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня. Кроме того, в результате ударов было уничтожено свыше 650 бойцов Вооруженных сил Украины.