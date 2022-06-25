Минобороны Украины назвало нерешенным вопрос о поставках оружия с Запада

Министр обороны Украины Резников назвал нерешенным вопрос о поставках оружия с Запада

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал нерешенным вопрос о поставках оружия с Запада. Его заявление приводит «РБК».

Политический деятель заявил, что Украина ведет переговоры о предоставлении ей современных танков и самолетов, однако западные лидеры пока не приняли решение по данному вопросу. «Это вопрос, который мы продолжаем обсуждать с партнерами, убеждать, что нам это тоже необходимо. Политического решения о предоставлении современных танков и самолетов пока не принято», — уточнил он.

Резников подчеркнул, что в 2021 году американские власти также отказывались направлять на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, но поставки все же начались после начала российской спецоперации. По его словам, на данный момент было получено около тысячи комплексов. Вдобавок министр назвал «тектоническим сдвигом» принятие от Германии самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Кроме того, политик объяснил, почему поставки вооружений и техники из других стран, как правило, занимают много времени. «Многие вещи мы получаем от вооруженных сил или со складов, подлежащих расконсервации и восстановлению. Плюс надо научить наших ребят и профинансировать инструкторов, а это 2-3 недели подготовки», — заключил Резников.

16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс готов продолжать помогать Киеву вооружениями во что бы то ни стало, даже несмотря на попытки российских военных наносить удары по поставляемым грузам.