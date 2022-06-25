Сестра Нарцисса захотела провести расследование смерти певца

Сестра Нарцисса Виктория Пьер-Мари не поверила в смерть певца «из-за осложнений с сердцем»

Троюродная сестра Пьера Нарцисса певица Виктория Пьер-Мари заявила, что хотела бы выяснить реальную причину смерти артиста, так как не верит, что брат умер «из-за осложнений с сердцем». Об этом пишет «Teleprogramma.pro».

«У него было бычье сердце. Хотелось бы провести дополнительное расследование. Он всегда занимался спортом, играл в футбол, проводил концерты по 3–4 часа. Потрясающий, безотказный человек», — рассказала Пьер-Мари.

Певица также считает, что Нарцисса нужно похоронить на родине предков — в столице Камеруна Яунде, так как «так было всегда и это естественно».

Ранее сообщалось, что прощание с певцом Пьером Нарциссом, который скончался 22 июня в результате остановки сердца в ходе операции на почках, перенесли с 25 июня на среду, 29 июня. По словам бывшей жены знаменитости, мероприятие пришлось перенести из-за возникшего форс-мажора.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц».