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Спорт

Нурмагомедов обратился к брату перед его поединком в UFC

Хабиб Нурмагомедов поддержал брата Умара перед его поединком на турнире UFC

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратился к двоюродному брату Умару Нурмагомедову перед его поединком на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Братишка, это твое время, делай — а мы рядом», — поддержал бойца бывший чемпион UFC. 26-летний россиянин проведет поединок против американца Нэйта Манесса в ночь на 26 июня. Для Умара Нурмагомедова этот бой станет третьим в UFC.

На счету Манесса 14 побед при одном поражении. В UFC он провел три поединка, в каждом из которых одерживал победы.

На счету Умара Нурмагомедова 13 побед в 13 поединках в ММА. 20 января он выиграл дебютный бой в рамках UFC. Боец победил удушающим приемом представителя Казахстана Сергея Морозова. Во втором поединке в рамках промоушена Нурмагомедов оказался сильнее американца Брайана Келлехера.

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