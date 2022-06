Певица Ирина Дубцова обвинила Анну Asti в плагиате из-за песни «Повело»

Российская певица Ирина Дубцова обвинила Анну Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) в плагиате. Об этом она написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

По словам артистки, в песне Анны Asti «Повело» есть фраза «Sex in the city» аналогичная той, что поется в ее композиции. Дубцова заявила, что эта песня не может отсылать к популярному сериалу «Секс в большом городе», поскольку на английском языке его название звучит иначе.

«Сериал называется "Sex and the city". У меня в песне фраза "Sex in the city", не имеющая никакого отношения к шоу. У вас она такая же. Удивительно», — написала певица.

Дубцова добавила, что у нее также есть песня «29.10», название которой напоминает трек Анны Asti «Анечка». Он начинается с чисел «24.06.90». «Приятно, когда твоей работой вдохновляются, но не до такой же степени», — отметила она.

Ранее Анна Asti ответила на обвинения музыкального продюсера Нателлы Крапивиной в копировании образа Светланы Лободы. «Да, мне уже показали комментарии команды Светланы Лободы. Мне очень лестно, что меня сравнивают с такой красивой и сексуальной женщиной, но я не думала, что белый цвет волос запатентован», — заявила артистка.

