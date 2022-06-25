В Польше назвали цель на предстоящем саммите НАТО

Целью Польше на саммите НАТО является размещение в стране бригадной боевой группы

Укрепление восточного фланга Североатлантического альянса и размещение в стране бригадной боевой группы является целью Польши на предстоящем саммите НАТО, заявил глава национальной обороны республики Мариуш Блащак изданию Polskа The Times.

Блащак отметил, что на варшавском саммите было принято решение создать батальонные боевые группы с участием союзных сил в Польше и регионе. «Мы стремимся к принятию решений в Мадриде по дальнейшему наращиванию их потенциала как элемента усиления сдерживания и обороны восточного фланга НАТО», — сказал он.

По словам главы Минобороны, Польша выступает за дислокацию дополнительных войск и повышению готовности союзных сил в случае угрозы. Кроме того, Мадридский саммит еще больше укрепит глобальную координацию помощи Украины, считает Блащак.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 28–30 июня.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что государства-члены альянса на саммите в Мадриде согласуют полный пакет помощи Украине. Кроме того, планируется согласовать крупнейшее преобразование коллективной обороны с увеличением войск.