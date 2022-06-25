Президент Зеленский уволил послов в Грузии, Иране, Португалии, Ливане и Словакии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил пять послов Украины в разных странах. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте офиса президента.

Уточняется, что Зеленский уволил украинских послов в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, и Словакии. Информации о назначении новых представительств дипмиссий на данный момент нет, причины увольнения также неизвестны.

Ранее издание Politico сообщило о планах украинского президента отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. По информации источников издания, Зеленский планирует сделать это из-за непрофессионализма Баканова, а также в связи с тем, что некоторые сотрудники СБУ высокого ранга покинули свои посты после начала спецоперации.

В свою очередь депутат Государственной Думы Дмитрий Белик заявил, что намерение Зеленского отправить в отставку главу СБУ говорит о том, что он хочет переложить с себя ответственность за происходящее.