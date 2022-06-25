В ЛНР заявили о переходе под их контроль промзоны на «Азоте»

Подполковник Марочко заявил, что промзона предприятия «Азот» перешла под контроль ЛНР

Промзона предприятия «Азот», которое находится в Северодонецке, перешла под контроль Луганской народной республики (ЛНР) и Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил подполковник народной милиции Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Промзона предприятия "Азот" в городе Северодонецк перешла под полный контроль НМ ЛНР и союзных сил РФ», — написал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ходе военных действий в Северодонецке. По его словам, с территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей. В настоящий момент ведется зачистка аэропорта и населенного пункта Боровское.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции России на Украине (СВО). По словам главы государства, так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) ЛНР.