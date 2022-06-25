В Молдавии заявили об отсутствии военной угрозы со стороны России

Президент Молдавии Санду заявила об отсутствии военной угрозы со стороны России

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что спецслужбы республики не видит военной угрозы со стороны России. Об этом она заявила в интервью молдавскому телеканалу Prime, передает ТАСС.

«У нас нет информации, что Россия планирует атаковать Молдавию. Информация, которой мы обладаем сегодня, дает нам определенное ощущение безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода», — отметила она.

Ранее стало известно, что Молдавия поддержит новые санкции Европейского союза (ЕС) против России — к этому страну обязывает полученный недавно статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом заявил спикер парламента республики Игорь Гросу.

При этом еще в апреле президент Молдавии Майя Санду заверяла, что республика сохранит позицию нейтралитета и не присоединится к санкциям, введенным Западом против России из-за ее спецоперации на Украине.