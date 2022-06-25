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Спорт

Семин предложил Трусовой и Валиевой попробовать себя в футболе

Юрий Семин предложил Александре Трусовой и Камиле Валиевой попробовать себя в футболе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил перспективы фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой в футболе. Об этом сообщает РБК.

По мнению специалиста, это направление может быть для них перспективным. «Трусова и Валиева пусть поиграют в женском футболе, их обязательно возьмут. Пусть попробуют, но футбол — травмоопасный вид спорта для этих девчонок», — предложил Семин.

Ранее в субботу, 25 июня, стало известно, что фигуристка Анна Щербакова примет участие в Дне московского спорта в «Лужниках». Спортсменка выступит в батле по брейк-дансу. Валиева в рамках того же мероприятия поучаствует в фитнес-тренировке.

В начале июня Трусова приняла участие в турнире по легкой атлетике. Спортсменка выступила в прыжках в длину.

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