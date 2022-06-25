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Эрдоган обвинил Швецию в отсутствии инициативы по решению озабоченности Анкары

Анкара указала Швеции на необходимость «конкретных изменений»

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Швецию в отсутствии инициативы по решению вопросов, которые вызывают озабоченность Анкары, сообщила канцелярия главы государства.

В субботу Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, в ходе которого стороны обсудили вопрос членства скандинавской страны в НАТО. Глава Турции указал не необходимость «конкретного изменения» Стокгольмом в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Президент также отметил, что ожидает отмены Швецией эмбарго на поставки оружия и ограничений, введенных в отношении Турции в оборонной промышленности», — отметили в канцелярии, подчеркнув, что Эрдоган хотел бы видеть конкретных обязательств по всем высказанным позициям. Пока в Анкаре «не видят изменения в позиции Швеции, которые бы сняли озабоченности Турции».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции о членстве в альянс. Политические деятели договорились продолжить указанные переговоры в Брюсселе и Мадриде на следующей неделе.

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Варвара Кошечкина
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