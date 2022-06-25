Названы сроки возобновления выдачи виз в Грецию

РИА Новости: прием документов на визы Грецию возобновится через несколько дней

Визовый центр Греции возобновит прием заявлений у россиян через несколько дней. Такие сроки назвал представитель одной из греческих туристических компаний, передает РИА Новости.

Уточняется, что визовый центр перестал принимать документы по техническим проблемам, которые будут решены в ближайшее время. «Проводится обновление системы, скоро ее работа восстановится и возобновится прием документов», — добавил источник агентства и отметил высокий спрос на греческие визы.

Ранее в июне Ассоциация туроператоров России заявила о приостановке Грецией приема документов на визы у россиян с 27 июня. Также стало известно, что с 27 июня консульства Греции в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге приостанавливают работу.