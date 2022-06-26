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Американцы отказались верить обвиняющему в инфляции Россию Байдену

Большинство американцев отказались верить Байдену, который винит в инфляции Россию

Фото: Lukas Barth / Reuters

Американцы не верят президенту США Джо Байдену, который возлагает вину за экономический кризис на Россию. Об этом заявил конгрессмен Майк Уолтц в интервью Newsmax.

По словам политика, «подавляющее большинство» жителей Америки отказались верить в объяснение рекордной инфляции в стране пандемией COVID-19 и специальной военной операцией России на Украине. Он пояснил, что текущая стратегия демократов заключается в том, чтобы винить всех, кроме себя. В частности, президента России Владимира Путина, бывшего президента Америки Дональда Трампа, республиканцев и американский народ.

«Американцы могли на свои деньги купить намного больше товаров в прошлом году, чем в нынешнем. Теперь уровень их жизни падает. И тем не менее виноваты все, кроме демократов», — констатирует Уолтц.

26 июня Байден заявил, что руководство России якобы намеревалось разобщить союзников по НАТО и G7, но это не удалось. «[Президент России Владимир] Путин предполагал, что НАТО и наш альянс разобщатся, но этого не произошло и не будет», — сказал американский лидер перед началом двухсторонних переговоров, проходящих в рамках саммита G7.

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Дарья Шляпужникова
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