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Жители Белгородской области получили фейки об эвакуации

МЧС опровергло информацию об эвакуации жителей приграничных районов Белгородской области

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Жителям Белгородской области поступают звонки с иностранных номеров с ложной информацией об эвакуации приграничных с Украиной районов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ведомство опровергло фейковую информацию, распространяемую с целью посеять панику среди людей.

25 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продлении «желтого» (высокого) уровня террористической опасности до 9 июля. Он призвал жителей региона быть бдительными и внимательно смотреть за происходящим на улице, в домах, в брошенных домах, обращать внимание на тех, кто приезжает в область и как себя ведет.

Также в регионе запрещается запускать петарды, фейерверки и салюты. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Любовь Ширижик
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