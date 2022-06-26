Фетисов оценил дебют Овечкина в футболе

Фетисов назвал дебютировавшего в футболе хоккеиста Овечкина прирожденным бомбардиром

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил дебют хоккеиста Александра Овечкина в футболе. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Овечкин — это уходящий пример великой школы советского спорта, которая воспитывала разносторонних и развитых во всех отношениях ребят», — заявил Фетисов. Он назвал хоккеиста прирожденным бомбардиром, который может играть во все игры.

25 июня Овечкин выступил за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте игры с передачи Федора Смолова. После этого 36-летний хоккеист был заменен.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.