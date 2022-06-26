На Украине предложили усилить границу с Россией минными полями

Верховная рада рассмотрел законопроект о создании минных полей на границе с Россией

Депутаты партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» внесли в Верховную раду законопроект об усилении границ Украины с Россией и Белоруссией. Соответствующая инициатива опубликована на сайте Рады.

Законопроект, который рассмотрит Верховная рада, предполагает расширение пограничной полосы и обустройство на ней средств обороны, включая создание минных полей. Изменения намерены внести в ряд законов, среди которых также «Закон о государственной границе Украины».

«Проектом закона предлагается... выделить вдоль украинско-российского и украинско-белорусского участков государственной границы большей части земли для усиленного обустройства средств защиты и обороны государственной границы Украины (в том числе минных полей)», — сообщается в пояснительной записке к проекту.