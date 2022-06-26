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В Екатеринбурге проведут ботанический квест

Ботанический квест по Харитоновскому парку пройдет 30 июня

Фото: Rodion Kutsaev / Unsplash

В Екатеринбурге проведут ботанический квест по Харитоновскому парку, принять участие в квесте смогут дети от 7 лет и их родители. Как уточнили в пресс-службе администрации города, развлекательное мероприятие будет проходить с 12:00 до 14:00.

Детей планируют развлекать зооиграми и заданиями в здании музея истории Екатеринбурга и на территории Харитоновского сада. Там юные россияне ознакомятся с историей самого старого парка в городе, а также ближе узнают представителей «птичьего мира», разным породами деревьев и кустарников.

Участников квеста также поделят на мини-команды, каждой из которой вручат специальные карты с заданиями. Победителям обещают раскрыть секрет самого старого дерева в парке.

Отмечается, что приобрести билет на квест можно будет на сайте.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 25 июня пройдет фестиваль «Гастрономическая Рождественская». Рассказывая о предстоящем мероприятии, организаторы отметили, что гостей и жителей города ждут летние веранды, специальные меню, лекции и экскурсии, гриль-бар, а также специально подготовленная музыкальная программа.

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Варвара Кошечкина
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