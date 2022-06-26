Двух чехов заподозрили в мародерстве на Украине

Центр по борьбе с преступностью подозревает двух граждан Чехии в мародерстве под Киевом

Двух чехов заподозрили в мародерстве на Украине во время боевых действий под Киевом, такое предположение сделал Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии в отношении двух граждан страны, примкнувших в Вооруженным силам Украины (ВСУ), передает iROZHLAS.cz.

Двое мужчин являлись наемниками в составе батальона «Карпатская Сечь». В их отношении вела расследование украинская полиция, однако не предъявила обвинений и позволила вернуться на родину.

Чешские правоохранительные органы заинтересовались ситуацией. Если вина граждан будет доказана, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Среди улик украинская сторона обнаружила у чехов золотые и серебряные украшения весом около 500 граммов. Один из подозреваемых признал свою вину, однако утверждает, что брал только не представляющие ценности вещи, например, булавки или военную фуражку.

Ранее первый замглавы МВД Украины Евгений Енин рассказал, что картина преступности в стране кардинально изменилась. По его словам, после начала российской спецоперации в стране на первый план вышли мародерство, мошенничество и угон автомобилей.