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США и Германия призвали к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине

Белый дом: конфликт на Украине должен быть дипломатически урегулирован

Фото: Leah Millis / Reuters

Конфликт на Украине должен быть дипломатически урегулирован, уверены президент США Джо Байден и его немецкий коллега Олаф Шольц, заявил представитель Белого дома. Его слова приводит РИА Новости.

Лидеры двух стран сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности, при этом выразив согласие с украинским лидером Владимиром Зеленским, призывавшего найти решение конфликта путем переговоров.

«Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться», — сказал представитель американской администрации по итогам очной встречи Байдена и Шольца в преддверии саммита «Большой семерки». По его словам, Берлин и Вашингтон имеют «одинаково широкий подход» к дипломатическому урегулированию ситуации.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с канадским коллегой Джастином Трюдо призвал помочь Украине оружием, разведданными и в подготовке собственных сил, чтобы переломить ситуацию. Говоря о ситуации на Украине, британский премьер подчеркнул, что настал «решающий момент», так как чаша весов может склониться как в одну, так и в другую сторону, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы перевес был в сторону Киева.

Встреча глав «Большой семерки» (G7) пройдет 26-28 июня в немецком замке Эльмау. Основной темой переговоров, как ожидается, станет ситуация на Украине и последствия антироссийских санкций.

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Варвара Кошечкина
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