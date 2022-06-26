Власти Германии начали готовить население и бизнес к трудным временам

Bloomberg сообщил, что Берлин готовит население и бизнес Германии к трудным временам

Власти Берлина начали готовить население и бизнес Германии к трудным временам из-за возможности прекращения поставок российского газа в страну, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что подобная перспектива нанесет долгосрочный ущерб крупнейшей экономике Европы. По оценкам Бундесбанка, она сократится в 2023 году более чем на три процента. После сокращения экспорта топлива по «Северному потоку» страну уже охватывают опасения.

«Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», — говорится в статье.

Агентство добавило, что в Германии в июне неожиданно упал показатель деловых ожиданий. Немецкие компании готовятся к длительному сокращению потребления энергии. Предприятия, производящие бумагу, металл, продукты питания, будут вынуждены закрть производственные мощности, что нанесет «долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о подорожании энергоносителей из-за конфликта на Украине. Глава немецкого правительства также призвал готовиться к увеличению стоимости продуктов питания.

