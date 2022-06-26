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Володин перечислил вступающие в силу с июля законы

Спикер Госдумы Володин опубликовал список законов, вступающих в силу с 1 июля 2022 года

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал список девяти значимых законов, которые вступают в силу с 1 июля 2022 года. Об этом Володин напомнил в своем Telegram-канале.

Со второй половины этого года для получения бесплатной медпомощи не обязательно иметь при себе полис ОМС, достаточно показать паспорт. Кроме того, вступит в силу закон, защищающий пенсионные накопления: если суд признает, что они были переведены из одного частного пенсионного фонда в другой незаконно, пожилым людям вернут изъятый при досрочном переходе доход. Представители малого бизнеса смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН); он будет тестироваться до конца 2027 года. Предпринимателям, принимающим участие в эксперименте, не нужно будет платить страховые взносы.

Помимо этого, теперь у должников появится право на сохранение прожиточного минимума — доходы можно защитить, написав заявление напрямую в кредитную организацию. Также вступит в силу ряд положений, касающихся биологической безопасности: теперь организации будут обязаны уведомлять профильные органы власти о предстоящих исследованиях в этой области. Кроме того, изменения коснутся гидов и экскурсоводов: теперь ими смогут стать только граждане России, прошедшие аттестацию.

С 1 июля сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, а полная стоимость потребкредита должна будет указываться с точностью до третьего знака после запятой.

25 июня сообщалось, что Володин призвал украинцев не торопиться выбрасывать учебники русского языка.

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Елизавета Новикова
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