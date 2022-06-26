В Херсонской области запустили вещание пяти радиостанций

ВГА Херсонской области сообщила, что в регионе запустили вещание пяти радиостанций

Департамент цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской областной Военно-гражданской администрации запустил вещание пяти радиостанций в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.

Так, в области началось радиовещание станций «Наше радио», «Казак FM», «Europa+», «Первое радио» и «Радио Крым». Кроме того, ожидается запуск первой радиостанции Херсонщины. Всего есть возможность запустить 5 местных радиостанций, однако требуется модернизация оборудования, подчеркнули в администрации.

В мае в Херсонской области начало вещание радио «Крым». До этого, в апреле, в Херсонской и Запорожской областях началось вещание российских цифровых каналов, в том числе «Первого крымского» и «Крым-24».