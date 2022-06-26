Джонсон выразил уверенность в сохранении своего поста до середины 2030-х годов

Джонсон уверен в сохранении своего поста премьер-министра до середины 2030-х годов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что ему удастся сохранить до середины 2030-х годов пост, который он занимает в настоящее время, сообщает ТАСС.

«Я активно размышляю о третьем сроке и о том, что может произойти потом. Но я оценю это, когда придет время», — заявил он, добавив, что собирается оставаться на Даунинг-стрит до «середины 2030-х годов».

Ранее стало известно о планах Джонсона пригласить своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить королевство. Украинский лидер может встретиться с королевой Елизаветой II, а также поприсутствовать на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме. Отмечается, что таким образом британский премьер хочет повысить свой рейтинг, который продолжает падать после скандала с вечеринками в резиденции на Даунинг-стрит.