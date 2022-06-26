Джонсон признал конец «вечеринки» российских углеводородов

Джонсон: G7 осознают окончание «вечеринки» углеводородов из России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN признал, что страны «Большой семерки» (G7) осознают окончание «вечеринки» российских углеводородов и пытаются адаптироваться к новым реалиям.

Джонсон допустил замену бойкотируемых российских энергоносителей поставками из других источников в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной предложил работать над зеленой энергетикой.

«Мы все осознаем, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все ищут пути адаптации. В краткосрочной перспективе нам предстоит найти углеводороды где-то еще. Я считаю, что ряд стран проявляют себя с героической стороны... Но в долгосрочной перспективе нам нужно вместе трудиться над зелеными решениями, в которые мы все верим», — заявил он.

При этом британский премьер заверил, что в стране будут развивать ветровую энергетику, а также ежегодно строить по ядерному реактору.

Ранее Великобритании предрекли продовольственный кризис из-за разрыва связей с Россией и ситуации на Украине. Рост цен на еду будет продолжаться в течение всего года, а в течение первых месяцев 2023 года цены поднимутся еще на 20 процентов.

Тем не менее глава британского МИД Лиз Трасс пообещала, что Лондон продолжит вводить новые санкции против России до тех пор, пока она не выведет войска с Украины.