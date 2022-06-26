В Турции указали на неслучайность действий России на Украине

Представитель Эрдогана Калын указал на неслучайность действий России на Украине

Действия России на Украине неслучайны. Об этом телеканалу Haberturk рассказал представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает РИА Новости.

По его словам, началу спецоперации Москвы предшествовала соответствующая политика НАТО и Запада. «Когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы возражаем против этого неправильного миропорядка», — сказал он.

Ранее Калын объяснил, что Турция отказалась присоединяться к санкциям против России, так как исходит из своей экономической выгоды. «Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим», — заключил он.

22 июня журналист Мехмет Али Гуллер указал, что Турция не увидела ни одного преимущества за 70 лет членства в НАТО. Он заявил, что единственным аргументом в пользу участия в блоке является право вето в составе Североатлантического альянса, и призвал Анкару закрыть Черное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для Соединенных Штатов и стать частью Большого евразийского партнерства. «Турция должна разорвать связи с НАТО», — написал он.